calcio serie c gubbio bando del comune per la gestione del barbetti

Mentre sul campo si vive un momento di stallo e analisi per via della stagione appena conclusa, fuori dal campo per il Gubbio è tempo di programmare il futuro prossimo e non solo. Anche perché tante questioni rimandate da anni stanno per ripresentarsi con una scadenza molto vicina, su tutte quella relativa alle condizioni e alla gestione dello stadio "Pietro Barbetti". L’attuale convenzione tra il Comune di Gubbio e la società rossoblù di Sauro Notari scadrà a fine giugno, e proprio ieri l’ente comunale ha diffuso un avviso aperto "finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto polisportivo eugubino, per una durata di due anni (2026-2028) con opzione di rinnovo per altri due anni".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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