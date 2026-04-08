Comune di Foggia pubblicato il bando per la gestione del Cav ' Carmela Morlino' | gara aperta fino a maggio

Il Comune di Foggia ha reso pubblico un bando di gara rivolto alla gestione del Centro Antiviolenza ‘Carmela Morlino’. La procedura, aperta fino al mese di maggio, viene gestita attraverso la Stazione Unica Appaltante della provincia. La gara riguarda l’affidamento dei servizi e sarà possibile partecipare entro la scadenza indicata nel bando ufficiale. La pubblicazione si inserisce in un procedimento volto a individuare il soggetto gestore del centro.

L'Ambito Territoriale SocialeComune di Foggia, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza (Cav) ‘C. Morlino’.L’appalto prevede la conclusione di un accordo-quadro con un unico operatore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Alloggi popolari, il Comune di Foggia fa chiarezza: "Nessun nuovo bando è stato pubblicato"L'amministrazione comunale precisa che il nuovo bando è attualmente in fase di elaborazione, nel rispetto della normativa regionale che prevede... Cinema estivo, pubblicato il bando per la gestione triennaleIl Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. Temi più discussi: Comune di Foggia chiede 'lo stato di calamità per l'alluvione dell'1 aprile'; Alloggi popolari, il Comune di Foggia fa chiarezza: Nessun nuovo bando è stato pubblicato; Firmato il primo disciplinare per la rete ecologica verde in Puglia: Lecce apre la strada ai progetti finanziati insieme a Manfredonia, Ostuni e Foggia; Presentato dall'arcivescovo mons. Ferretti il progetto Viva gli anziani di Foggia. COMUNE FOGGIA Foggia. Strada già realizzata, il Comune acquisisce l’area: indennizzo da oltre 13mila euroIl Comune di Foggia mette ordine a una vicenda urbanistica rimasta sospesa per anni e formalizza l’acquisizione di un’area già trasformata in strada pubblica. Con una determinazione dirigenziale, l’en ... statoquotidiano.it ALLOGGI FOGGIA Alloggi popolari a Foggia, il Comune smentisce: Nessun nuovo bando pubblicatoSi invitano i cittadini a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune di Foggia – sito web ufficiale, albo pretorio, social network e comunicati stampa – per ricevere ... statoquotidiano.it BENI CONFISCATI Tra i progetti più significativi, quello del Comune di Foggia: un centro polifunzionale pensato per accogliere persone fragili, minori in percorsi rieducativi e donne vittime di violenza. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/2m95k39b #lattacco #pu - facebook.com facebook #Verde pubblico, protesta davanti al Comune di #Foggia. “Promesse disattese, lavoratori penalizzati” x.com