Mascalucia il comune pubblica il bando per la gestione del Bosco Monte Ceraulo

Il Comune di Mascalucia ha deciso di affidare la gestione del Bosco Monte Ceraulo dopo aver pubblicato un bando di selezione. La decisione arriva dopo aver valutato le esigenze di tutela e valorizzazione dell’area verde, che si estende su oltre 50 ettari. L’obiettivo è coinvolgere associazioni e enti del Terzo Settore per migliorare la cura del bosco e favorire iniziative di tutela ambientale. La procedura permette di affidare l’incarico a chi dimostrerà competenza e passione per il territorio. La domanda può essere presentata entro il 15 aprile.

Il progetto di gestione dovrà puntare sulla salvaguardia della biodiversità, sulla cura del patrimonio vegetale e delle infrastrutture esistenti, e sulla promozione di attività compatibili con il contesto boschivo Il comune di Mascalucia apre una nuova fase per la cura e la valorizzazione del Bosco Monte Ceraulo e pubblica un bando di selezione pubblica per affidarne la gestione a titolo agevolato a un soggetto qualificato del Terzo Settore. L'iniziativa è tesa a garantire una presenza organizzata e continuativa sul territorio, capace di coniugare tutela ambientale, manutenzione, sicurezza e una fruizione del Parco sempre più ordinata e sostenibile, con iniziative rivolte a famiglie, scuole e appassionati di natura.