Ravenna test playoff Al Benelli l’Inter U23

A Ravenna, il match dei playoff tra l’Inter U23 e un avversario ancora da definire si svolgerà al Benelli. L’impianto aprirà prima del previsto, anche se l’incontro si svolgerà a porte chiuse per motivi organizzativi. La partita rappresenta una fase decisiva della competizione e attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio giovanile. La data e l’orario esatti non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Il Benelli aprirà anzitempo i battenti – anche se la sfida per motivi organizzativi sarà a porte chiuse – per una partita di avvicinamento ai playoff che vedranno il Ravenna scendere in campo sabato alle 18 contro l’ Inter Under23, classificata al 12º posto nel girone A di serie C, ad appena 4 punti dalla zona playoff. Un’amichevole per non perdere troppo il ritmo partita, visto che i giallorossi non giocano una gara ufficiale dal 18 aprile, ovvero dalla vittoria casalinga contro la Vis Pesaro per 1-0. E passeranno ancora una decina di giorni prima della prossima che i bizantini disputeranno esattamente il 10 maggio contro un avversario ancora da definire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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