LIVE Juventus-Wolfsburg Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | caccia alla qualificazione

La partita tra Juventus e Wolfsburg è iniziata a causa della sfida decisiva per la qualificazione in Champions League femminile 2026. Le bianconere cercano una vittoria per mantenere vive le speranze di passare il turno, mentre le tedesche puntano a consolidare il loro primato nel girone. Sul campo si affrontano due squadre determinate, con la Juventus che si affida alle giocate di Bonansea, e il Wolfsburg che cerca di imporre il suo ritmo. Seguite con noi gli sviluppi di un match che potrebbe decidere il destino europeo delle due squadre.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, le bianconere si giocano l'accesso al prossimo turno. Fare il proprio gioco, dimostrare forza, non commettere i gravi errori dell'andata. Oggi nella prestigiosa cornice dell'Allianz Stadium di Torino ci sarà la sfida tra Juventus – Wolfsburg, match di ritorno valida per i play-off della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Una sfida da dentro-fuori quella che stanno per affrontare le bianconere, reduci dal pareggio beffa subito alla fine in Germania, mentre si trovavano in vantaggio addirittura sull'1-2. Juventus-Wolfsburg oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingO dentro, o fuori. Oggi, giovedì 19 febbraio, alle 18:45 si gioca Juventus-Wolfsburg, match di ritorno valido per i play-off della UEFA Champions League. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Danielle De Jong, nuovo portiere della Juventus Women, che domani sera vivrà l'emozione del debutto all'Allianz Stadium contro il Wolfsburg.