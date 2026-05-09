calcio e tifo mezzolara amore mio

Sono un appassionato di calcio e praticante di corsa, e ricordo bene l’atmosfera di una partita recente allo stadio locale. In tribuna, ho assistito a momenti di tensione tra tifosi, con cori e scontri che hanno coinvolto diverse persone presenti. La partita si è conclusa con un risultato importante per la squadra del cuore, mentre tra i sostenitori si sono vissuti sia momenti di entusiasmo che di nervosismo.

Sono un appassionato di calcio e sportivo praticante (podista). Ero in tribuna allo stadio di Budrio ad assistere al successo del Mezzolara che ha conquistato la promozione in serie D, precedendo la Ars et Labor (ex Spal), che alcuni anni fa militava in serie A! Grande impresa sportiva, tristemente snobbata dall’informazione televisiva e radiofonica Rai. Dispiace che le emittenti trascurino splendide vicende sportive nostrane. Claudio Ortensi Risponde Beppe Boni Il Mezzolara, squadra della Bassa bolognese con grandi tradizioni calcistiche, è tornata in serie D dopo il Purgatorio vissuto con la retrocessione nel 2024. È un ritorno a casa perché il team che gioca allo stadio di Budrio in D ha militato vent’anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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