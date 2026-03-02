Sal Da Vinci racconta il suo legame con Napoli e il calcio, ricordando la prima volta allo stadio San Paolo e una cena con l’allenatore Spalletti. La sua storia si intreccia tra ambiente artistico e passione sportiva, mostrando come le due dimensioni abbiano segnato il suo percorso. L’artista condivide momenti che mettono in evidenza il suo affetto per la città e il suo amore per il calcio.

un intreccio tra palco e campo caratterizza la narrazione di sal da vinci, artista versatile che ha saputo unire la fama del palco a una passione autentica per il napoli e per il calcio. nato a new york il 7 aprile 1969 e cresciuto a mergellina, ha trovato nella musica una cifra di successo affiancata da una fedeltà sportiva letta come fenomeno di comunità e appartenenza. già ragazzo amava giocare sulla fascia, dimostrando un fisico capace di sostenere allenamenti intensi, anche se la vocazione musicale rimane primaria. pur dedicando impegno al cardio necessario per affrontare i concerti, ha sempre seguito con attenzione le attività benefiche della nazionale cantanti, partecipando a progetti solidali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - : «Il mio amore per Napoli e il calcio, la prima volta al San Paolo e una cena con Spalletti»

Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo si racconta: «Il mio amore per il calcio e per il Napoli, ricordo la mia prima volta al San Paolo». Poi l’aneddoto sulla cena con SpallettiDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...

