Storia dell’Arte | il Liceo Frattini di Varese vola alle finali di Roma

Il Liceo Artistico A. Frattini di Varese si è classificato primo e secondo nelle fasi regionali dei Campionati di Storia dell’Arte, qualificandosi così per le finali nazionali che si terranno a Roma. La competizione ha visto studenti impegnati in prove che hanno riguardato conoscenze e approfondimenti sul patrimonio artistico e culturale. La vittoria dei due rappresentanti varesini è stata ottenuta in un contesto di forte partecipazione e di alto livello tra le scuole della regione.

Il Liceo Artistico A. Frattini di Varese ha dominato le selezioni regionali dei Campionati di Storia dell’Arte, ottenendo sia il primo che il secondo posto. Le studentesse varesine si qualificano così per le finali nazionali previste a Roma l’8 maggio. L’evento si è svolto venerdì 27 febbraio presso la sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano. La competizione, organizzata dall’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte), è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come strumento per valorizzare le eccellenze scolastiche. Il valore della formazione artistica nel territorio varesino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Storia dell’Arte: il Liceo Frattini di Varese vola alle finali di Roma Leggi anche: Rappresentanti del liceo Frattini a Varese: le ragazze della scuola media in diretta radio Leggi anche: Taekwondo, Aurora Chiarot conquista il bronzo e vola alle finali europee di Sarajevo Il Frattini sul tetto della Lombardia: doppietta storica ai campionati di storia dell’arteIl liceo artistico varesino conquista primo e secondo posto alle selezioni di Milano e vola alle finali nazionali di Roma previste per l’8 maggio ... varesenews.it Varese, il liceo Frattini avrà la sua palestra: porte aperte anche alle societàVarese – Il Liceo artistico Frattini di Varese avrà la sua palestra. Nel quartiere di Masnago hanno preso il via i lavori per realizzare il nuovo impianto sportivo che accoglierà gli studenti ma non ... ilgiorno.it