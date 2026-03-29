Il Messina Futsal vince il campionato e festeggia la promozione in Serie A2 Élite

Il Messina Futsal ha conquistato il titolo nel campionato di Serie A2 di calcio a 5, ottenendo la promozione in Serie A2 Élite. La squadra ha ottenuto la vittoria dopo aver concluso la stagione con risultati positivi, assicurandosi il primo posto in classifica. La festa è partita immediatamente dopo la fine della partita decisiva, con giocatori e tifosi presenti sugli spalti.

Nell’ultima e decisiva giornata della regular season, la squadra giallorossa è stata battuta (6-3) in trasferta dal Mazara 2020, ma ha mantenuto i due punti di vantaggio sul Marsala 2012 Il Messina Futsal ha vinto il campionato di Serie A2 di calcio a 5, scrivendo, così, una pagina storica dello sport messinese con la meritata promozione in A2 Élite. Nell’ultima e decisiva giornata della regular season, la squadra giallorossa è stata battuta (6-3) in trasferta dal Mazara 2020, andando a segno con Giuseppe Puglisi, Juan Cruz Caropi e Franco Flores, ma ha mantenuto i due punti di vantaggio sul Marsala 2012, sconfitto, a sua volta, in casa dal Regalbuto per 7 a 4. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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