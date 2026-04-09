I festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del Golf Villa Paradiso sono partiti nel Parco dell’Adda, a Cornate d’Adda. La cerimonia ha coinvolto giocatori, soci e appassionati, che hanno partecipato a un torneo speciale organizzato per l’occasione. La struttura ha ospitato anche eventi sociali e attività all’aperto, celebrando così un quarto di secolo di attività nel mondo del golf.

I festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del Golf Villa Paradiso sono ufficialmente iniziati tra le verdi distese del Parco dell’Adda, a Cornate d’Adda. Il traguardo del Gruppo Colombo viene celebrato con un programma che unisce l’alta competizione sportiva a una dimensione di aggregazione sociale aperta all’intera comunità brianzola. Il percorso che ha portato la struttura a questo quarto di secolo di attività affonda le radici nei primi anni Duemila. In quel periodo, l’idea era quella di creare un polo sportivo immerso nella natura del parco, capace di coniugare l’eccellenza tecnica con un approccio inclusivo. Oggi, sotto la guida dell’imprenditore Fiordelisi, il circolo si è evoluto in un sistema consolidato che include anche il Golf Brianza e l’Antico Borgo di Camuzzago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golf Villa Paradiso: 25 anni tra grandi tornei e festa nel parco

Il club celebra i 25 anni. Il golf a Villa Paradiso diventa una festa per tuttiAl Golf Club Villa Paradiso tutto è pronto per l’inizio dei festeggiamenti per il 25esimo anno di attività.

Villa d’Este Golf Club celebra 100 anni: tra storia, glamour e rilancio internazionaleIl Circolo Golf Villa d’Este spegne cento candeline e si racconta, tra memoria storica e visione futura.

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Villa Paradiso festeggia i 25 anni, il grande golf accende una festa lunga tre giorniCentocinquanta professionisti provenienti da ogni parte del mondo e una serie di iniziative per festeggiare, da giovedì 9 a sabato 11 aprile, i 25 anni del Golf Club Villa Paradiso ... corriere.it

Il club compie 25 anni: Passione e idee chiare. Così abbiamo creato una comunità accessibileIl centro è un punto di riferimento per il territorio sempre pronto ad aprirsi. Il presidente Vincenzo Fiordelisi: questa disciplina non è riservata a pochi. ilgiorno.it

Dal Villa Paradiso Golf parte la prima tappa dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati. Oggi la Pro-Am ha respirato grande energia: campioni pronti, green velocissimi e un campo da sogno incorniciato dal fiume Adda. x.com

Nella Pro-Am del Villa Paradiso Alps Open il professionista Luca Galliano è sceso in campo con i golfisti paralimpici Cristiano Berlanda, Fabrizio Gardiol e Giulia Marabotti. Sorrisi e spirito di squadra per una giornata di sport e divertimento al Golf Villa Paradis - facebook.com facebook