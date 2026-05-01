Si è svolta una festa dello sport dedicata a ricordare Davide Ceccaroni, coinvolgendo la comunità con camminate e tornei di burraco. L’evento ha riunito partecipanti di diverse età, portando sul campo l’eredità di una vita dedicata alla politica e allo sport, caratterizzata da impegno nel promuovere passioni e organizzare iniziative. La giornata ha visto anche momenti di socializzazione e di confronto tra i presenti.

Una vita in mezzo agli altri, tra politica e sport, una vita passata ad alimentare e a diffondere passioni, a dispensare consigli, a organizzare eventi, a fare un passo in avanti quando tanti altri preferivano piuttosto farne uno indietro. E’ passato un anno dalla scomparsa (il 14 aprile 2025) di Davide Ceccaroni, vulcanico presidente della Uisp di Forlì-Cesena, che in passato era stato un punto di riferimento anche a livello nazionale e regionale dell’associazione e che fino all’ultimo era rimasto al timone del suo mondo, un mondo che non lo dimentica. Con questo spirito Uisp e Comune hanno organizzato sabato 9 e domenica 10 maggio una giorni dedicata proprio a lui, a ’Cecca’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa dello sport con ’CecCa c’è’. Camminate e tornei di burraco per ricordare Davide Ceccaroni

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