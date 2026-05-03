L'inflazione si attesta al 2,8%, mentre il blocco nello Stretto di Hormuz sta aumentando di circa 1.000 euro il peso sui bilanci delle famiglie italiane. Questo scenario si riflette sui prezzi dei beni di consumo e sui costi energetici, che continuano a salire. La situazione si lega alle tensioni geopolitiche e alle interruzioni nelle forniture di petrolio, influenzando direttamente le spese quotidiane delle persone.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco di Hormuz il prezzo della tua spesa?. Perché i costi energetici stanno colpendo così duramente le famiglie?. Quali settori alimentari subiranno il rincaro più alto nei prossimi mesi?. Come cambieranno le prospettive economiche se le tensioni in Iran continuano?.? In Breve Inflazione Istat ad aprile al 2,8% per via del blocco nello stretto di Hormuz.. Aumento costi energetici e alimentari incide per 1.000 euro sui bilanci familiari.. Volatilità carburanti influisce sulla catena distributiva di frutta e verdura.. Associazioni consumatori segnalano erosione risparmi e perdita potere d'acquisto..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inflazione al 2,8%: il blocco in Iran pesa 1.000 euro sui bilanci

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