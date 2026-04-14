Confartigianato Trasporti Sicilia | forte preoccupazione per il caro gasolio
Confartigianato Trasporti Sicilia ha manifestato grande preoccupazione riguardo alla crescita dei costi del gasolio, che sta complicando le attività del settore dell’autotrasporto. La crisi legata all’aumento dei prezzi del carburante sta avendo ripercussioni sulla stabilità delle imprese che operano nel trasporto su strada. La situazione viene descritta come una difficoltà crescente per le aziende coinvolte, che si confrontano con costi elevati e difficoltà operative.
Confartigianato Trasporti Sicilia esprime fortissima preoccupazione per la grave crisi che sta investendo il settore dell’autotrasporto, duramente colpito dall’aumento ormai insostenibile del costo del carburante. Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese, costrette.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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