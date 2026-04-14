Calabria 26 comuni uniti a Roma | piano per rilanciare i borghi

Il 1° aprile scorso, nella Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani a Roma, si è svolto un incontro tra amministratori e rappresentanti di 26 comuni calabresi. L’obiettivo dell’incontro è stato definire un piano strategico volto a rilanciare i piccoli centri della regione. La riunione ha coinvolto figure pubbliche provenienti da diverse località calabresi, con l’intento di pianificare interventi e azioni concrete.

A Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per tracciare una rotta strategica per i piccoli centri calabresi. L’evento, denominato Borghi di Calabria in Ascolto – Dialoghi per una nuova agenda territoriale, è stato promosso dall’associazione Borghi da Ri.Vivere sotto l’impulso della senatrice Minasi, con l’obiettivo di trasformare le criticità delle aree interne in opportunità di sviluppo concreto attraverso un progetto integrato che coinvolge ventisei comuni della regione. Il Manifesto di Squillace e la rete dei ventisei Comuni. Le basi di questa iniziativa non sono nate improvvisamente nel palazzo romano, ma affondano le radici in un documento programmatico siglato lo scorso 27 settembre 2025 a Squillace.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghi Umbria cicloturistica: 230 km di itinerari tra borghi e paesaggi, un piano per rilanciare l’economia locale.Perugia in Bicicletta: Un Progetto da 230 km per Rilanciare il Turismo nell’Umbria Interna Palazzo dei Priori ha dato il via libera a un ambizioso... Monferrato: i giovani scendono in campo per rilanciare i borghiSabato 11 aprile, a Portacomaro, iniziano le attività del progetto Monferrato Next, un’iniziativa che mira a coinvolgere i giovani tra i 15 e i 34... Cipuddizzi all'olio d'oliva casaluri Amore di Calabria Cilidonio maria - facebook.com facebook Nel cuore di Scalea, in Calabria, apre la libreria Ubik Victoria x.com