Borghi grecanici | nasce l’Hub culturale per rilanciare la Calabria

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato il progetto SNAI, dedicato ai borghi grecanici, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono delle aree e preservare le radici storiche del territorio. L’iniziativa riguarda un’area pilota specifica, nota come zona grecanica, e mira a rilanciare la cultura e il patrimonio di queste comunità. La decisione è stata annunciata ufficialmente nel corso di un evento pubblico.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato ufficialmente il progetto SNAI dedicato all’area pilota grecanica, un’iniziativa strategica volta a frenare l’abbandono dei borghi e la scomparsa delle radici storiche del territorio. L’incontro tecnico che ha segnato il via operativo si è svolto a Palazzo Alvaro, riunendo i rappresentanti della Città Metropolitana con esperti di sviluppo regionale, cooperative locali e associazioni culturali impegnate nella tutela dell’identità greco-calabra. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), puntando a trasformare la fragilità demografica in un’opportunità di rilancio attraverso lo sviluppo locale e il turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borghi grecanici: nasce l’Hub culturale per rilanciare la Calabria Notizie correlate Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghiA Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per... Leggi anche: Bologna rigenera la caserma Boldrini: nasce ‘Mezz’aria’, hub culturale e residenziale a prezzi accessibili.