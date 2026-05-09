In Calabria, nelle ultime due giornate, si sono verificati tre incidenti mortali sul lavoro. La Cisl ha espresso preoccupazione per le condizioni di sicurezza e per le eventuali lacune nei controlli. Le autorità competenti sono chiamate a verificare le cause di questi incidenti e a individuare eventuali responsabilità legate alle mancanze nelle verifiche di sicurezza. La situazione solleva domande sulle misure adottate per prevenire altri incidenti simili.

? Punti chiave Quali falle nel sistema hanno permesso tre morti in due giorni?. Chi deve rispondere delle mancanze nei controlli di sicurezza in Calabria?. Come può il potenziamento degli ispettori fermare questa scia di sangue?. Perché i controlli attuali non hanno intercettato i rischi in questi settori?.? In Breve Incidenti avvenuti tra i comuni di Anoia, Francavilla Angitola e Paola.. Giuseppe Lavia chiede potenziamento ispettori e formazione professionale nei luoghi di lavoro.. Cisl denuncia falle nei sistemi di controllo e nella prevenzione territoriale.. Tre vite sono andate perdute in Calabria tra Anoia, Francavilla Angitola e Paola in soli due giorni di drammatici incidenti sul lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, 3 morti sul lavoro in due giorni: l’allarme della Cisl

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