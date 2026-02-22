Lavoro l’allarme della Cisl Meno morti più infortuni | Ancora troppi incidenti

L’aumento degli infortuni sul lavoro in Brianza si deve alla presenza di lavoratori over 55 e stranieri, spesso coinvolti in incidenti durante il tragitto casa-lavoro. Secondo la Cisl, anche se si registra una diminuzione delle morti, i casi di infortunio sono ancora troppi. Le categorie più a rischio restano quelle più esposte alle sfide quotidiane. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per migliorare la sicurezza.

"Meno morti, più infortuni in Brianza". Over 55, stranieri, tragitto casa-lavoro, "le categorie e i momenti più a rischio, ci sono ancora troppi incidenti sul lavoro, non dobbiamo abbassare la guardia". La Cisl lancia l'allarme: "C'è anche un grosso lavoro da fare sulle malattie professionali, bisogna portare a galla il sommerso", così il segretario provinciale Mirco Scaccabarozzi. Nel 2025 c'è stato un lieve aumento degli episodi in fabbrica e in cantiere, 7.816 in tutto (dati Inail), in crescita dello 0,14%, a preoccupare è la tendenza che non cala. Diminuiscono, invece, le vittime, "7 l'anno scorso, contro le 15 del 2024, ma sempre troppe.

Infortuni e morti sul lavoro, Marche in peggioramento: il 2025 si chiude con 31 decessi. L'allarme della CislIl 2025 si è chiuso con una brutta notizia per le Marche: 31 persone sono morte in incidenti sul lavoro.

Infortuni sul lavoro in aumento in Abruzzo, meno morti ma l’allarme restaIn Abruzzo, nel 2025, aumentano le denunce di infortuni sul lavoro.

