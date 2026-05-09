Nel match tra Cagliari e Udinese, i voti assegnati ai giocatori evidenziano le prestazioni individuali. Kamara riceve un 7 per la sua prova eccezionale, mentre Dossena ottiene un 5, accusato di aver lasciato spazio a Buksa. Tra i sardi, pochi calciatori superano la sufficienza, con Palestra giudicato responsabile del primo gol subito. Per gli ospiti, alcune prestazioni sono risultate deludenti, anche se i voti non sono stati specificati.

Poche sufficienze tra i sardi, delude Palestra responsabile sul primo gol. Per i friulani, molto bene anche Kristensen e Solet.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagliari-Udinese, le pagelle: Kamara pazzesco, 7. Dossena si perde Buksa, 5

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