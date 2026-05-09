Diretta gol Serie A LIVE | Kamara sblocca Cagliari Udinese

Nella 36esima giornata di Serie A, si sono svolte diverse partite che hanno coinvolto varie squadre del massimo campionato italiano. Tra gli eventi principali, Kamara ha segnato il primo gol della partita tra Cagliari e Udinese. La giornata è stata seguita in tempo reale attraverso una diretta che ha fornito aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca delle partite in corso. Sono state fornite anche sintesi e tabellini delle sfide disputate.

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