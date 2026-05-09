Durante la partita tra Cagliari e Udinese, disputata all'Unipol Domus, sono state segnalate azioni di ululati razzisti rivolti a un giocatore della squadra di casa. La gara si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-0, grazie ai gol di Buksa e Gueye. Con questo risultato, l’Udinese raggiunge i 50 punti in classifica, mentre il Cagliari si ferma a 37.

Cagliari– Udinese si chiude 0-2 in favore dei friulani, grazie alle reti di Buksa e Gueye. Con questo successo l’Udinese sale a 50 punti in classifica, mentre il Cagliari resta fermo a 37. Da segnalare, purtroppo, anche alcuni episodi di insulti razzisti rivolti a Davis, attaccante dell’Udinese, alla fine della gara. Cagliari-Udinese, una partita accesa. Al 32’ il Cagliari protesta per un presunto fallo di mano in area di Karlström: l’arbitro inizialmente concede il rigore, ma dopo un richiamo del Var e l’on-field review cambia decisione, spiegando che il giocatore aveva il braccio in posizione regolare. Il penalty viene quindi revocato. Al 56’ Buksa, su assist di Kamara, trova il gol del vantaggio che gela lo stadio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cagliari-Udinese, brutte scene all’Unipol Domus: Davis bersagliato dagli ululati razzisti

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