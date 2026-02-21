Serie A Cagliari e Lazio non si fanno male | all’Unipol Domus finisce 0-0

Cagliari e Lazio si sono affrontate senza segnare all’Unipol Domus, risultato che riflette una partita equilibrata e tesa. La causa principale è stata la buona difesa di entrambe le squadre, che ha limitato le occasioni da gol. I padroni di casa hanno cercato di imporre il ritmo, ma i biancocelesti hanno risposto con solidità. La partita si conclude senza reti e lascia aperti diversi interrogativi sulla forma delle due squadre.

Finisce senza reti l'anticipo del sabato sera della 26ª giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio, una sfida intensa ma povera di vere occasioni da gol. All'Unipol Domus le due squadre si affrontano a viso aperto, ma tra errori nell'ultimo passaggio e buone risposte delle difese il risultato resta inchiodato sullo 0-0. I biancocelesti provano a fare la partita soprattutto nel possesso palla, mentre i sardi rispondono con ordine e ripartenze, senza però riuscire a trovare la giocata decisiva. Nel finale l'episodio che complica i piani dei padroni di casa: a ll'85' Yerri Mina rimedia un cartellino rosso che costringe il Cagliari a chiudere l'incontro in inferiorità numerica.