Bryan Colangelo in visita allo stadio Unipol Domus di Cagliari

Bryan Colangelo ha visitato lo stadio Unipol Domus di Cagliari per incontrare i dirigenti del club e discutere di possibili collaborazioni. La visita è stata motivata dall’interesse di approfondire le opportunità di sviluppo e investimenti nel settore sportivo locale. Durante la giornata, ha osservato gli impianti e ha parlato con alcuni responsabili, lasciando intendere che ci potrebbero essere novità a breve. La visita si conclude con una visita guidata agli spazi interni.

© Mondosport24.com - Bryan Colangelo in visita allo stadio Unipol Domus di Cagliari

Nel contesto del progetto di valorizzazione della struttura sportiva a Cagliari, noto come Unipol Domus, emergono riflessioni sul contributo di figure internazionali del management. Bryan Colangelo, ex GM NBA con esperienze a Suns, Raptors e 76ers, è stato citato tra i soggetti coinvolti nelle prime discussioni. L’attenzione è rivolta a come un eventuale coinvolgimento operativo possa introdurre metodo e una mentalità strutturata su temi come organizzazione, impianti e crescita del brand. Nel quadro delle interlocuzioni iniziali, la presenza di Colangelo ha alimentato curiosità e attenzione verso un approccio professionale al management sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: Gol e spettacolo alla Unipol Domus, Cagliari-Pisa finisce 2-2 Colpo Cagliari: Juve battuta all’Unipol Domus, decide MazzitelliNel match della 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto 1-0 la Juventus all’Unipol Domus, grazie alla rete di Mazzitelli. Argomenti correlati Il Cagliari sempre più Global, Fiori e Gupta scalano il club con l’ex GM NBA Bryan Colangelo; Cagliari sempre più americano: quota Usa al 49%, iniezione di capitale per lo stadio da 200 milioni; Bryan Colangelo in Tribuna alla Unipol Domus: presenza non casuale di uno dei nuovi soci del Cagliari; Cagliari a stelle e strisce, la presenza strategica di Colangelo alla Domus. Bryan Colangelo in Tribuna alla Unipol Domus: presenza non casuale di uno dei nuovi soci del CagliariIl noto manager statunitense, uno dei nuovi soci, è arrivato in mattinata ed si è recato al CRAI Sport Center per conoscere struttura e squadra ... calciocasteddu.it Bryan Colangelo a Cagliari: visita alla Unipol Domus x.com