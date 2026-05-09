Cagliari - Udinese 0-2 | friulani noni in classifica

Nel match giocato all'Unipol Domus di Cagliari, l'Udinese ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la squadra di casa. La partita si è conclusa con i friulani che si sono posizionati temporaneamente al nono posto in classifica. La sfida si è disputata il 9 maggio 2026 e ha visto l'Udinese portare a casa i tre punti.

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Cagliari, 9 maggio 2026 - All'Unipol Domus di Cagliari, l'Udinese si prende la vittoria che vale, per il momento il nono posto. Dopo aver sofferto nella prima frazione, la squadra di Runjaic rientra dagli spogliatoi con un'altra faccia e Adam Buksa segna al termine di una bella azione corale. Nel finale arriva anche il raddoppio di Gueye. I bianconeri sorpassano il Bologna e salgono a quota 50 punti. Le formazioni ufficiali. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane. UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari - Udinese 0-2: friulani noni in classifica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Genoa-Udinese 0-2: gli highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Genoa-Udinese 0-2, i friulani salgono a 39 punti Udinese-Torino 2-0, i friulani salgono a quota 47L’Udinese ha superato in casa per 2-0 il Torino nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cagliari - Udinese: arbitra Dionisi; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Pronostico Cagliari-Udinese quote della 36ª giornata di Serie A; Cagliari-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Cagliari-Udinese 0-2, ol di Buksa e Gueye. Salvezza rimandata per i sardiSalvezza aritmetica rimandata per la squadra di Pisacane, che resta a +9 sulla Cremonese terzultima impegnata domenica col Pisa. In avvio pericolosi Palestra ed Esposito, Ehizibue rischia l'autogol. O ... sport.sky.it Cagliari-Udinese 0-2, sconfitta rossoblù con rissa finaleIl Cagliari perde 2-0 in casa contro l'Udinese e deve rimandare la festa salvezza: una distrazione costa cara alla squadra di Pisacane, poi nel finale il raddoppio tra il nervosismo ... cagliaripad.it #SerieA – Result: Cagliari 0-2 Udinese #SSFootball x.com