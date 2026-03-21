Genoa-Udinese 0-2 i friulani salgono a 39 punti

L’Udinese ha vinto 2-0 contro il Genoa nel secondo anticipo della 30ª giornata di Serie A, portandosi a 39 punti. La squadra friulana ha conquistato la vittoria a Marassi, interrompendo una serie di due successi consecutivi del Genoa. La gara si è giocata nel pomeriggio e ha visto i friulani prevalere sugli avversari in trasferta.

L’Udinese espugna Genova nel secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A. I friulani si impongono a Marassi (0-2), il Grifone si ferma dopo due successi di fila. Nel primo tempo rossoblù pericolosi con le traverse centrate da Malinovskyi e da Colombo. A decidere la sfida le reti di Ekkelenkamp (66'), su cross di Zaniolo, e Davis in pieno recupero (96'). In classifica Udinese a quota 39, Genoa fermo a 33. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genoa-Udinese 0-2, i friulani salgono a 39 punti Articoli correlati Treni deragliati in Spagna, vittime salgono a 39MADRID, 19 GEN – Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che domenica alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea... Bologna-Udinese, il pronostico: Orsolini sa come far male ai friulaniIl Bologna ospita l'Udinese al Dall'Ara per il posticipo della 26esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20. Tutto quello che riguarda Genoa Udinese 0 2 i friulani salgono a... Temi più discussi: Genoa-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa-Udinese affidata a Collu; Pronostico Genoa-Udinese quote analisi 30ª giornata Serie A; Genoa-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Segui in diretta Genoa-Udinese secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A.Il Genoa domina per 65 minuti, prende due traverse, si vede assegnare e poi togliere un rigore, ma alla fine esce sconfitto in casa per 2-0 contro l'Udinese per la 30esima giornata di Serie A. L'inven ... calciomercato.com Genoa 0-2 Udinese | Il top ed il flop del match: difesa da OscarLa sfida tra l'Udinese ed il Genoa volge al termine, non perdiamo un secondo ed ecco il top ed il flop alla fine di 90 minuti di battaglia ... msn.com Genoa-Udinese, marcatori e tabellino https://mdst.it/4bCzern #SportMediaset - facebook.com facebook | Genoa 0-2 Udinese #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #GenoaUdinese x.com