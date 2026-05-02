Udinese-Torino 2-0 i friulani salgono a quota 47

Nella 35esima giornata di Serie A, l'Udinese ha battuto in casa il Torino con il punteggio di 2-0. La squadra di casa ha conquistato tre punti che hanno portato il totale a 47. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sulla cronaca.

L’Udinese ha superato in casa per 2-0 il Torino nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Rete di Ehizibue al 46' del primo tempo e raddoppio di Kristensen al 51'. La formazione friulana si prende i tre punti e il decimo posto in classifica a quota 47 punti mentre i granata si fermano a quattro risultati utili consecutivi restando a 41 punti. Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udinese-Torino 2-0, i friulani salgono a quota 47 Notizie correlate Leggi anche: Genoa-Udinese 0-2, i friulani salgono a 39 punti Bologna-Udinese, il pronostico: Orsolini sa come far male ai friulaniIl Bologna ospita l'Udinese al Dall'Ara per il posticipo della 26esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Udinese-Torino, al Bluenergy Stadium per ricordare; Pronostico Udinese-Torino quote e analisi gara 35ª giornata Serie A; Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche; Udinese - Torino. Serie A: Udinese batte Torino 2-0I friulani domano il Toro con un secco 2-0. Dopo il vantaggio nel recupero del primo tempo grazie alla zampata di Ehizibue, nella ripresa i padroni di casa chiudono i conti al 51’ con il sigillo di Kr ... ansa.it Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoIn attesa del risulato del Sassuolo, i friulani battono i granata davanti ai loro tifosi e si trovano momentaneamente nella parte sinistra della classifica ... sport.quotidiano.net SERIE A | Udinese batte Torino 2-0, gol di Ehizibue, raddoppia Kristensen #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/02/serie-a-udinese-batte-torino-2-0_3a9df244-f1b0-4a91-888a-bd53afdd99c2.html - facebook.com facebook #Udinese- #Torino, le formazioni ufficiali x.com