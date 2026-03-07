Cagliari Pisacane dopo il KO col Como | Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura Ci sono due cose da analizzare!

Dopo la partita contro il Como, Fabio Pisacane ha commentato la prestazione della squadra. Ha riconosciuto che, nonostante alcuni cali, la squadra ha disputato una partita di livello. Ha aggiunto che ci sono due aspetti da valutare attentamente. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn subito dopo il match.