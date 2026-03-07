Cagliari Pisacane dopo il KO col Como | Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura Ci sono due cose da analizzare!
Dopo la partita contro il Como, Fabio Pisacane ha commentato la prestazione della squadra. Ha riconosciuto che, nonostante alcuni cali, la squadra ha disputato una partita di livello. Ha aggiunto che ci sono due aspetti da valutare attentamente. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn subito dopo il match.
Pisacane: Sono stato troppo buono con gli arbitri, ora bastaIl tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, analizza la sconfitta rimediata dalla sua squadra nel match contro il Como. Un 2-1 che lascia l’amaro in bocca per i sardi, che dopo l’iniziale svantaggio ... calciocasteddu.it
Il gol di Esposito non basta a un Cagliari sfortunato, vince il Como 1-2Un buon Cagliari si arrende al Como, che ribadisce la sua candidatura per il quarto posto: il gol di Esposito non è sufficiente per i rossoblù, battuti 1-2 dalle reti di Baturina e Da Cunha. Il Caglia ... unionesarda.it
