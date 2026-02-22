Juventus Next Gen Brambilla dopo il ko di Campobasso | Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso soltanto due tiri da fuori

Brambilla critica la prestazione della Juventus Next Gen dopo la sconfitta a Campobasso, attribuendola a una gestione sbagliata della partita prima dell’espulsione. L’allenatore si mostra deluso perché i suoi hanno controllato il gioco fino a quel momento, concedendo solo due tiri da fuori area. Brambilla sottolinea che la squadra aveva la partita in mano fino a quel momento, ma la situazione è cambiata rapidamente. Ora, la squadra si prepara alla prossima sfida.

Juventus Next Gen, le parole di Brambilla subito dopo la partita contro il Campobasso. Una sconfitta condizionata dall’espulsione di Gunduz. La Juventus Next Gen esce sconfitta dalla trasferta di Campobasso. Queste le parole di Brambilla nel post partita. PAROLE – «Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso, nel concreto, soltanto due tiri da fuori o poco più. Quando sei in 10 è normale concedere qualche cross o qualche azione, soprattutto avendo loro un uomo in più a centrocampo, ma ai ragazzi non c’è niente da rimproverare. Stanno facendo un grande campionato; oggi, secondo me, se fossimo rimasti in parità numerica, l’avremmo tenuta fino alla fine perché stavamo bene fisicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Campobasso Juventus Next Gen 2-1: Deme apre, Gunduz disfa. Poi la rimonta di Agazzi e Cristallo, secondo KO di fila per BrambillaDeme segna il primo gol, ma il Campobasso reagisce e ribalta il risultato grazie a Agazzi e Cristallo.

Leggi anche: Juventus Next Gen, Brambilla avverte i suoi: «Abbiamo davanti tre partite da cui tirare fuori il massimo. C’è un obiettivo da qui alla sosta di Natale»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C | Ravenna-Juventus Next Gen | Le parole di Massimo Brambilla; Serie C | Juventus Next Gen-Sambenedettese | Il commento di Brambilla; Serie C, girone B: la Juventus Next Gen a Campobasso cerca la rivincita della gara di andata; Next Gen, a Ravenna si ferma la corsa Juve: ko in 9 contro 11.

Campobasso-Juventus Next Gen 0-1, Deme sblocca la gara27'- GOL DELLA JUVE NEXT GEN!! DEME!! I bianconeri sbloccano la gara con Deme, che, sugli sviluppi di un corner, trova il gol di tacco sfruttando un cross rasoterra di Savio. tuttojuve.com

Pagina 2 | Juventus Next Gen a Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen sarà ospite del Campobasso in occasione della ventottesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 22 febbraio 2026. La sfida sarà trasmessa ... tuttosport.com

#CampobassoJuventusNextGen Rosso per #Gunduz - facebook.com facebook

@Campobasso1919 Juventus Next Gen "Antonio Molinari" Domenica 22 febbraio 12:30 @SkySport (ch. 251, 257), @NOWTV_It #SerieCSkyWifi x.com