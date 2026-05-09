Cagliari | piano d’urgenza contro i ratti a Su Siccu e Genneruxi

A Cagliari sono stati avviati interventi di emergenza per contrastare la presenza di ratti nelle zone di Su Siccu e Genneruxi. Le operazioni prevedono la bonifica di alcune vie di Genneruxi, dove si concentrano i problemi di infestazione. La presenza di roditori potrebbe danneggiare i cavi elettrici, creando possibili rischi per l’impianto e la sicurezza del quartiere. Le autorità hanno avviato le prime misure sul campo.

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? Punti chiave Quali vie di Genneruxi sono coinvolte nella bonifica totale?. Come possono i ratti danneggiare i cavi elettrici del quartiere?. Perché i resti alimentari a Su Siccu alimentano l'infestazione?. Cosa devono fare i cittadini per non vanificare l'intervento?.? In Breve Intervento tecnico coordinato da Luca Locci con esperti del Centro Anti Insetti.. Bonifica capillare con esche in sottosuolo e aree verdi di Su Siccu e Genneruxi.. Rischio danni ai cavi elettrici e impianti tecnologici per attività di rosicchiamento.. Necessità di corretto smaltimento rifiuti e pulizia giardini privati per successo operazione.. Il Comune di Cagliari ha disposto un piano d’urgenza per la derattizzazione che coinvolge direttamente le zone di Su Siccu e Genneruxi a seguito di una crescita significativa dei roditori in città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: piano d’urgenza contro i ratti a Su Siccu e Genneruxi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Emergenza Aler: residenti in piazza contro l’invasione di ratti? Cosa sapere Il Comitato Calvairate-Molise-Ponti protesta domani alle 10 in via Faà di Bruno 5. Roma: piano d’urgenza per bloccare antenne selvaggeUn problema che richiede pianificazione Il Campidoglio si prepara a mettere un freno alla proliferazione incontrollata di antenne telefoniche nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Volo di emergenza per un 68enne: aereo da Ciampino a Cagliari ha poi raggiunto Venezia; approvata la nuova legge sul sistema regionale di Protezione Civile; Uomo in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Cagliari a Venezia con un velivolo del 31° Stormo; Piano d'emergenza pandemie: cosa prevede. Volo d’urgenza salvavita per un 68enneVENEZIA – Si è concluso questa notte, con l’atterraggio a Venezia, il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 68 anni, in imminente pericolo di vita. Il 68enne era ricoverato presso l’ospedale ... livesicilia.it Volo d’urgenza per un paziente sardo trasferito dal Brotzu di Cagliari a PadovaVolo d'urgenza per un paziente sardo trasferito dal Brotzu di Cagliari a Padova - Senza categoria - sardiniapost ... sardiniapost.it Dalle Alpi al blu: al via i voli charter Aosta-Cagliari-Palermo x.com Secondo la Gazzetta, entro la fine della settimana Modric inizierà a correre da solo in campo: uno sforzo per essere in panchina disponibile contro il Genoa o in campo contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato reddit