Emergenza Aler | residenti in piazza contro l’invasione di ratti

Domani mattina alle 10, un gruppo di residenti si riunirà in via Faà di Bruno 5 per protestare contro l'aumento di ratti nelle aree condominiali di viale Molise. La protesta è organizzata dal Comitato Calvairate-Molise-Ponti, che ha segnalato un problema di invasione di roditori nelle proprietà gestite da Aler. La presenza di numerosi roditori è considerata una questione di emergenza sanitaria per gli abitanti della zona.

? Cosa sapere Il Comitato Calvairate-Molise-Ponti protesta domani alle 10 in via Faà di Bruno 5.. L'invasione di ratti nei complessi Aler di viale Molise segnala un'emergenza sanitaria.. Il Comitato dei quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti ha convocato un presidio di denuncia per domani alle ore 10 in via Faà di Bruno 5, con l’obiettivo di contrastare l’emergenza sanitaria che sta colpendo i residenti dei palazzoni Aler di viale Molise e delle zone limitrofe. La mobilitazione nasce da una realtà quotidiana fatta di disagio e allarmi sanitari, descritta con un tono amaro dai cittadini attraverso volantini ironici che circolano tra le strade del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Aler: residenti in piazza contro l’invasione di ratti Notizie correlate Leggi anche: Una colonia di ratti gigante invade Torino, residenti in allarme: “Spinti in superficie dai lavori nel ‘trincerone'” L’invasione dei ’moto-teppisti’. Allarme tra i residenti di ZibidoCresce nel Sud Milano la protesta dei residenti per la presenza sempre più frequente di “baby centauri“ che percorrono le strade dei centri urbani...