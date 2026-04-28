Emergenza Aler | residenti in piazza contro l’invasione di ratti

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina alle 10, un gruppo di residenti si riunirà in via Faà di Bruno 5 per protestare contro l'aumento di ratti nelle aree condominiali di viale Molise. La protesta è organizzata dal Comitato Calvairate-Molise-Ponti, che ha segnalato un problema di invasione di roditori nelle proprietà gestite da Aler. La presenza di numerosi roditori è considerata una questione di emergenza sanitaria per gli abitanti della zona.

? Cosa sapere Il Comitato Calvairate-Molise-Ponti protesta domani alle 10 in via Faà di Bruno 5.. L'invasione di ratti nei complessi Aler di viale Molise segnala un'emergenza sanitaria.. Il Comitato dei quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti ha convocato un presidio di denuncia per domani alle ore 10 in via Faà di Bruno 5, con l’obiettivo di contrastare l’emergenza sanitaria che sta colpendo i residenti dei palazzoni Aler di viale Molise e delle zone limitrofe. La mobilitazione nasce da una realtà quotidiana fatta di disagio e allarmi sanitari, descritta con un tono amaro dai cittadini attraverso volantini ironici che circolano tra le strade del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

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