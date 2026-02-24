Roma | piano d’urgenza per bloccare antenne selvagge

Il Comune di Roma ha deciso di intervenire contro la diffusione irregolare di antenne telefoniche, causata dalla mancanza di regolamentazione adeguata. Le installazioni abusive aumentano in modo rapido, creando preoccupazioni tra residenti e aziende. Per affrontare il problema, sono state avviate misure di controllo e blocco delle installazioni non autorizzate. Un piano di emergenza mira a limitare le antenne selvagge prima che la situazione peggiori.

Un problema che richiede pianificazione. Il Campidoglio si prepara a mettere un freno alla proliferazione incontrollata di antenne telefoniche nella capitale. A Roma, dove la questione delle antenne selvagge ha raggiunto livelli critici, è stato annunciato un piano per regolamentare le nuove installazioni. L’iniziativa segue mesi di proteste da parte dei cittadini e comitati locali, preoccupati per l’impatto ambientale e sanitario di queste infrastrutture. L’incontro decisivo si è tenuto a San Saba, un rione che ha già vissuto una lunga battaglia legale per la rimozione di un’antenna installata in via Zuccari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Antenne selvagge a Roma, il Campidoglio annuncia la svolta: il piano per fermare le nuove installazioniIl Campidoglio ha deciso di intervenire dopo che decine di antenne selvagge sono state installate senza autorizzazioni ufficiali.

Roma: M5s, depositato piano su antenne, basta liberalizzazione selvaggiaRoma, 2023 – Il Movimento 5 Stelle ha depositato un piano che mira a regolamentare in modo più preciso le installazioni di antenne di telefonia mobile.

