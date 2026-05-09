Cagliari il centro Il Ghetto riapre | un nuovo volto per il Castello

A Cagliari, il centro Il Ghetto ha riaperto dopo interventi di restauro, riportando alla luce elementi storici sulla terrazza intermedia durante gli scavi effettuati. L'area ora sarà accessibile al pubblico e si prevede un incremento delle attività culturali nel quartiere Castello. Questi lavori hanno portato alla scoperta di reperti e strutture che arricchiranno l'offerta museale e turistica della zona.

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? Domande chiave Cosa è stato scoperto durante gli scavi sulla terrazza intermedia?. Come cambierà l'offerta culturale del quartiere Castello con questo investimento?. Quali nuovi ambienti storici sono emersi sotto il livello del suolo?. Come verranno integrati i reperti archeologici nei nuovi spazi espositivi?.? In Breve Investimento comunale di circa un milione di euro per la riqualificazione strutturale.. Nuovi ambienti storici rinvenuti tramite scavo archeologico sulla terrazza intermedia.. Aggiornamento impianti elettrici, idrici, climatizzazione e rete Wi-Fi di ultima generazione.. Pavimentazione in resina e nuovo lucernario per valorizzare gli spazi espositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, il centro Il Ghetto riapre: un nuovo volto per il Castello ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cagliari, rivoluzione a Viale Merello: 8,7 milioni per il nuovo voltoIl Comune di Cagliari ha aperto la procedura per l’assegnazione dei lavori destinati al rinnovamento di Viale Merello, un intervento che coinvolge... L’Aquila: 6 milioni per il nuovo Hotel Castello 4 stelle in centroIl Gruppo Unirest ha presentato ufficialmente l’evoluzione dell’Hotel Castello a L’Aquila, una struttura che dal dicembre scorso è tornata operativa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cagliari: una giornata di sogni e sorrisi ad Asseminello.; Al via la rassegna Anch’io al Centro: volti e storie dei protagonisti del nostro tempo; L’invasione di negozi di souvenir e gadget nel centro di Cagliari: a chi giova davvero l’iperturismo?; Cagliari e il suo entroterra aprono le porte al turismo polacco. Cagliari, riapre il Ghetto nel quartiere Castello | Interventi per circa 1 milioneIl centro d'arte Il Ghetto riapre a Cagliari. Grazie a un investimento di un milione di euro, la struttura storica è stata riqualificata ... cagliaripad.it Bullismo, l'Università di Cagliari coordina il centro di ricerca BullyBusterL'Università di Cagliari coordinerà il Centro di ricerca interuniversitario BullyBuster dedicato agli approfondimenti e alle azioni contro il bullismo e il cyberbullismo. Il Centro è stato inaugurato ... ansa.it Dalle Alpi al blu: al via i voli charter Aosta-Cagliari-Palermo x.com Secondo la Gazzetta, entro la fine della settimana Modric inizierà a correre da solo in campo: uno sforzo per essere in panchina disponibile contro il Genoa o in campo contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato reddit