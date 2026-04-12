L’Aquila | 6 milioni per il nuovo Hotel Castello 4 stelle in centro

Il Gruppo Unirest ha annunciato ufficialmente il rilancio dell’Hotel Castello a L’Aquila, una struttura 4 stelle situata nel centro della città. La riapertura è avvenuta a dicembre, dopo un intervento di restyling completo. Per il progetto sono stati stanziati circa 6 milioni di euro, destinati alla ristrutturazione e all’ammodernamento dell’albergo. La nuova versione dell’hotel rappresenta un investimento importante per il settore turistico locale.

Il Gruppo Unirest ha presentato ufficialmente l’evoluzione dell’Hotel Castello a L’Aquila, una struttura che dal dicembre scorso è tornata operativa dopo un radicale restyling. L’intervento, completato in circa dodici mesi, ha trasformato l’edificio degli anni ’70 in un albergo di categoria 4 stelle situato in Piazza Battaglione Alpini, presso la zona della Fontana Luminosa. L’investimento complessivo per questa operazione supera i 6 milioni di euro. Una parte rilevante di questi fondi, pari a 800mila euro, è stata erogata attraverso il programma Next Appennino, un fondo destinato al rilancio socio-economico delle aree del centro Italia colpite dal sisma del 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: 6 milioni per il nuovo Hotel Castello 4 stelle in centro L’Aquila punta a 16 milioni: ripartono i teatri e il CastelloL’Aquila investe oltre 16 milioni di euro per il 2026, trasformando la città in Capitale italiana della Cultura attraverso eventi e il recupero di... Leggi anche: Il nuovo Hotel a 5 stelle alle porte di Monza che rilegge la villeggiatura sul Lago