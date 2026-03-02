Udinese Fiorentina 3-0 | Kabasele Davis e Buksa regalano tre punti a Runjaic Brutta botta per i viola

L'incontro tra Udinese e Fiorentina si è concluso con un risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa. Kabasele, Davis e Buksa sono stati gli autori delle reti decisive. La partita si è svolta senza ulteriori interventi o eventi rilevanti. La squadra ospite ha subito una pesante sconfitta, mentre quella di casa ha ottenuto tre punti importanti.

Fiorentina-Udinese, la Viola torna a vincere: conquistati tre punti pesantissimiLa Fiorentina è tornata a vincere e l'ha fatto in maniera netta contro l'Udinese: il resoconto del match e i marcatori. Udinese-Fiorentina 3-0: video, gol e highlightsSi interrompe a tre risultati utili consecutivi la striscia positiva della Fiorentina che nell'ultimo match della 27^ giornata perde a Udine 3-0. Prova di spessore per la squadra di Runjaic che la sbl ... Udinese-Fiorentina 3-0, le pagelle: Rugani troppo brutto per essere vero, flop generale, Vanoli sul banco degli imputatiDE GEA – Come da prassi resta sulla linea di porta in occasione del corner sul quale l'Udinese trova il vantaggio. Si riscatta, di piede, su Davis a una decina di minuti ... Udinese-Fiorentina 1-0: gara subito in salita per i viola, sotto dopo appena 10 minuti di gioco.