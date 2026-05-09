Cade in un dirupo durante lavori nel terreno | 67enne recuperato con l' elicottero
Nel pomeriggio di ieri a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, un uomo di 67 anni è caduto in un dirupo mentre lavorava nel terreno a Casa Bianca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato la vittima con un elicottero. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La zona interessata è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.
Attimi di grande tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Ravello, in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato in una zona scoscesa della località Casa Bianca. L’incidente si è verificato intorno alle 18 mentre il residente si trovava nel proprio fondo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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