Scialpinista cade sul Baldo recuperato con l' elicottero e portato in ospedale

Uno scialpinista di 62 anni, proveniente dal Vicentino, si è infortunato mentre scendeva sul Monte Baldo, a causa di una caduta. L’incidente è avvenuto durante una discesa sulla neve in compagnia di amici. Un elicottero dei soccorsi è intervenuto per recuperarlo e trasportarlo in ospedale. La sua condizione è al momento stabile. I soccorritori hanno lavorato rapidamente per mettere in salvo l’uomo in difficoltà.

Un 62enne vicentino si infortuna durante una discesa con gli sci. L’allarme scatta al Rifugio Chierego, dove l’uomo è stato raggiunto e soccorso L’uomo è caduto poco dopo le 13 ed ha riportato una sospetta lussazione alla spalla e un trauma al volto, conseguenze che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi. Nonostante il dolore, il gruppo è riuscito a raggiungere il Rifugio Chierego, punto in cui è stato lanciato l’allarme al 118. L’elicottero di Verona Emergenza è atterrato nella piazzola sottostante il rifugio, permettendo all’equipe medica e al tecnico di elisoccorso di raggiungere rapidamente l’infortunato e prestargli le prime cure. 🔗 Leggi su Veronasera.it

