Precipita per 250 metri sul sentiero innevato del Grappa | giovane escursionista muore davanti agli amici

Un giovane escursionista è morto dopo essere scivolato e precipitato per 250 metri lungo il sentiero innevato del Grappa. L’incidente è avvenuto mentre lui e altri cinque amici percorrevano il percorso verso il Bivacco Murelon Scopel. L’episodio si è verificato a circa 200 metri dalla meta, lungo una zona caratterizzata da condizioni di neve e ghiaccio.

Sei amici partiti per il Bivacco Murelon Scopel sul Grappa hanno vissuto un dramma. A 200 metri dalla meta, uno è scivolato sul sentiero innevato precipitando per 250 metri in un canale. Per lui non c’era più nulla da fare. Nel panico, un compagno è rimasto bloccato mentre tentava di soccorrerlo e un altro ha riportato escoriazioni al volto dopo essere scivolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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