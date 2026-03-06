Si accascia mentre sale una scala nella centrale A2A | muore operaio di 50 anni

Un operaio di 50 anni è morto questa mattina a San Filippo del Mela, nella frazione di Corriolo, mentre saliva una scala all’interno della centrale elettrica A2A. L’uomo si è accasciato improvvisamente, dopo aver avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima è Francesco Iarrera, metalmeccanico della frazione Corriolo di San Filippo del Mela. Inutili i soccorsi dei colleghi e dei sanitari del 118 Tragedia a San Filippo del Mela dove questa mattina, nella frazione di Corriolo, un operaio metalmeccanico è stato colto da un malore all'interno degli impianti della centrale elettrica A2A in cui stava lavorando. L'uomo, Francesco Iarrera, ha avuto un infarto poco prima di mezzogiorno mentre entra intento a salire una scala interna. Pronto l'intervento dei colleghi, accorsi subito in suo aiuto. Tempestiva anche la chiamata al 118 e l'arrivo dell'ambulanza. Gli operatori sanitari hanno praticato un massaggio cardiaco per diversi minuti ma purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare.