Perde il controllo cade violentemente e batte collo e testa | terribile incidente per Finley Melville Ives
Finley Melville Ives ha subito un grave incidente durante le qualificazioni dell’halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ha perso il controllo sulla tavola, cadendo violentemente e colpendo il collo e la testa. La caduta è avvenuta mentre tentava un trick complesso sulla pista di Livigno, davanti a numerosi spettatori. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, portandolo fuori dalla pista in condizioni preoccupanti. La sua situazione resta sotto osservazione, mentre gli organizzatori valutano le prossime tappe della competizione.
Terribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell’halfpipe maschile a Livigno. Il campione neozelandese Finley Melville Ives, tra i favoriti per una medaglia, è caduto in maniera violenta sulla neve, perdendo il controllo della sua evoluzione e battendo collo e testa in modo scomposto. Campione del mondo in carica della specialità, Finley Melville Ives è rimasto fermo a terra per alcuni secondi ed è stato in seguito soccorso dal personale sanitario presente a bordo pista. Il campione 19enne è stato in seguito portato via dalla struttura in toboga. Come riferisce l’Adnkronos da fonti della nazionale neozelandese, l’atleta è al momento cosciente e in condizioni stabili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
