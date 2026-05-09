Caccia e uccidi gli ebrei | milanese denunciato per offese a docente dell' Università

Venerdì 8 maggio, la Polizia di Stato ha perquisito l’abitazione di un quarantenne di Cesano Boscone, Milano. L’uomo è accusato di aver scritto commenti sui social con toni discriminatori, minacciosi e diffamatori rivolti a un docente universitario. Le indagini sono scaturite dalle segnalazioni di utenti e hanno portato al sequestro di dispositivi elettronici utilizzati per inviare i messaggi.

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