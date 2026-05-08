Minacce antisemite a docente dell’Università di Pisa denunciato quarantenne milanese
Una docente dell’Università di Pisa ha ricevuto commenti antisemiti, diffamatori e minacciosi. La polizia ha svolto oggi una perquisizione nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Le comunicazioni sono state inviate alla docente attraverso messaggi e commenti online, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un contesto di episodi di odio che sono stati oggetto di indagine.
Pisa, 8 maggio 2026 - Una serie di commenti antisemiti, diffamatori e carichi di minacce rivolti a una docente dell’Università di Pisa hanno portato la polizia a eseguire oggi una perquisizione nei confronti di un quarantenne residente a Cesano Boscone, in provincia di Milano. L’uomo è accusato di aver utilizzato il proprio profilo social per colpire la professoressa con messaggi d’odio legati alla sua appartenenza religiosa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono allo scorso novembre, quando la docente aveva pubblicato un post dedicato all’attentato avvenuto nell’ottobre precedente contro una sinagoga ortodossa di Manchester.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
“Vai nella camera a gas”, insulti choc sui social a una prof dell’università di Pisa: denunciato 40enne(Adnkronos) – Un quarantenne di Cesano Boscone (Milano) è stato denunciato dalla polizia per aver scritto commenti choc antisemiti sui social contro...
Crt e Bicocca: in Valdarno 3 posti della Scuola di specializzazione in neuropsicologia dell’università milaneseArezzo, 16 marzo 2026 – CRT e Bicocca: in Valdarno 3 posti della Scuola di specializzazione in neuropsicologia dell’università milanese.
Tutti gli aggiornamenti
Minacce antisemite a docente dell’Università di Pisa, perquisito 40enneIndividuato un uomo residente nel Milanese. Avrebbe inviato insulti e minacce via social a post di una professoressa su attentato a Manchester ... gonews.it
Minacce ed insulti antisemiti a professoressa Pisa, perquisito un 40enneL'operazione della polizia per i commenti via social risalenti allo scorso novembre. Si tratta di un uomo di Cesano Boscone (Milano) ... rainews.it