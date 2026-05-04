Insulta gli ebrei e aggredisce gli agenti alla stazione di Monza | denunciato un uomo

Un uomo è stato denunciato dopo aver insultato un gruppo di persone di origine ebraica e aver aggredito gli agenti intervenuti presso la stazione di Monza. L’episodio è avvenuto nel piazzale antistante il principale scalo ferroviario della città, dove si sono radunati i mezzi delle forze dell’ordine per gestire la situazione. Sul posto sono arrivati polizia locale e militari, che hanno fermato l’uomo e avviato le procedure di legge.

Monza, 4 maggio 2026 – Il piazzale antistante la stazione ferroviaria cittadina è stato teatro di un grave episodio di disordine pubblico che ha richiesto l’intervento congiunto della polizia locale e dei militari impegnati nel presidio dell’area. Un uomo, già noto per precedenti specifici, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol e sostanze psicotrope, ha posto in essere comportamenti aggressivi e pericolosi, generando forte allarme tra i numerosi cittadini presenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha iniziato a insultare a gran voce gli agenti proferendo anche frasi di contenuto antisemita e inneggiando al nazifascismo con espressioni e gesti inequivocabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Insulta gli ebrei e aggredisce gli agenti alla stazione di Monza: denunciato un uomo Notizie correlate Tensione alla stazione di Como Lago, 32enne fermato per un controllo insulta e aggredisce gli agentiUna denuncia per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri... Ubriaco disturba i viaggiatori alla stazione di Verona, aggredisce gli agenti e ferisce una poliziottaUn arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Scritte contro Carrai, Fiano: Gravi minacce e insulti contro gli ebrei; Corteo 25 aprile a Milano, insulti alla Brigata ebraica; Insulti alla Brigata Ebraica, Nahum: Gestione dell'ordine pubblico inadeguata. 100mila persone al corteo; Il 25 aprile. I due volti dello stesso eterno fascismo (di V. Coletti). Insulta gli ebrei e aggredisce gli agenti alla stazione di Monza: denunciato un uomoMonza, 4 maggio 2026 – Il piazzale antistante la stazione ferroviaria cittadina è stato teatro di un grave episodio di disordine pubblico che ha richiesto l’intervento congiunto della polizia locale e ... ilgiorno.it Fuori dal coro. . Mr. Rizzus, trapper brianzolo violento e con diverse condanne, minaccia e insulta anche la nostra giornalista Costanza Tosi. Non solo: ha condiviso il numero della nostra inviata coi suoi fan invitandoli a chiamarla ed insultarla. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook Una farmacia che insulta sui social Con @AlyMartinelli vi parliamo di Milena, top model che sfila per i brand più importanti del mondo, e del commento ricevuto dall’account Instagram di una farmacia #LeIene x.com