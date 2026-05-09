Caccamo nega il flirt con la Ferragni ma Parpiglia è furioso | Ho le prove il web si infiamma

Da screenworld.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un anno dal gossip che aveva coinvolto Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni, l’attore ha negato di aver avuto una relazione con l’imprenditrice digitale. La dichiarazione arriva in un momento in cui un giornalista si mostra certo di avere prove a sostegno delle sue affermazioni e si dice furioso. La vicenda ha acceso nuovamente le discussioni online, alimentando reazioni tra i follower e gli addetti ai lavori.

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A distanza di dodici mesi esatti dal gossip che aveva infiammato i social, Cristiano Caccamo ha deciso di rompere il silenzio sul presunto flirt con Chiara Ferragni. L’attore calabrese, ospite del podcast “ Say Whaaad? ” su Radio Deejay condotto da Michele Caporosso, ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale con l’imprenditrice digitale, definendo le voci circolate “ notizie folli “. La vicenda risale al maggio 2025, quando il giornalista Gabriele Parpiglia aveva rivelato nella sua newsletter l’esistenza di una frequentazione riservata tra i due. Secondo quanto riportato all’epoca, gli incontri avvenivano prevalentemente a...🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Caccamo nega il flirt con la Ferragni, ma Parpiglia è furioso: “Ho le prove” (il web si infiamma)
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