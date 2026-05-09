Caccamo nega il flirt con la Ferragni ma Parpiglia è furioso | Ho le prove il web si infiamma

Dopo un anno dal gossip che aveva coinvolto Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni, l’attore ha negato di aver avuto una relazione con l’imprenditrice digitale. La dichiarazione arriva in un momento in cui un giornalista si mostra certo di avere prove a sostegno delle sue affermazioni e si dice furioso. La vicenda ha acceso nuovamente le discussioni online, alimentando reazioni tra i follower e gli addetti ai lavori.

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