Chiara Ferragni e il flirt con Cristiano Caccamo | L’ho vista due volte

Da dilei.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci su un possibile flirt tra Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo sono arrivate dopo che l'influencer ha dichiarato di aver visto l’attore due volte. Le indiscrezioni sono state riportate da alcuni media e alimentano le speculazioni sulla loro eventuale conoscenza. Finora, nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire le indiscrezioni. Le notizie continuano a circolare senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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Il tempo raramente cancella del tutto le voci. Piuttosto le sospende, in attesa di una conferma o di una smentita definitiva. È quanto accaduto al presunto flirt tra Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo, una vicenda che, a distanza di circa un anno, torna a occupare le pagine della cronaca rosa. All’epoca dei fatti, alcune indiscrezioni avevano suggerito una possibile frequentazione tra i due. Un’ipotesi che si era rapidamente diffusa, complice anche il momento particolarmente delicato vissuto dall’imprenditrice digitale, reduce dalla separazione con Fedez. In quel contesto, ogni apparizione pubblica e ogni interazione social finivano inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chiara Ferragni e il flirt con Cristiano Caccamo: “L’ho vista due volte”

Chiara Ferragni ha tradito il compagno con Cristiano Caccamo Scoppia lo scandalo: «Bugiardo»

Video Chiara Ferragni ha tradito il compagno con Cristiano Caccamo? Scoppia lo scandalo: «Bugiardo»

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