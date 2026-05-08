Caccamo smentisce il flirt con Chiara Ferragni | Abbiamo amici in comune l'ho vista due volte

Cristiano Caccamo ha negato di avere un rapporto stretto con Chiara Ferragni, affermando di averla incontrata solo due volte e di non conoscerla molto bene. La sua dichiarazione è arrivata a distanza di un anno da voci di un presunto flirt tra i due, che lui ha sempre smentito. L’attore ha riferito di avere amici in comune con la fashion influencer e di averla vista in occasioni casuali.

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Cristiano Caccamo smentisce a distanza di un anno il presunto flirt con Chiara Ferragni. Le dichiarazioni dell'attore in un'intervista: "Io non la conosco così bene. Sono uscite notizie folli su questa presunta storia".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chiara Ferragni innamorata di Jose Hernandez, parla l’amico: “Sembrano due 14enni alla prima cotta”La storia tra Chiara Ferragni e il manager colombiano procederebbe a gonfie vele. Marco Bocci smentisce il flirt con Giulia Michelini: “Un legame di fratellanza impossibile da distruggere”Marco Bocci ha fatto chiarezza sul presunto flirt avuto con Giulia Michelini ai tempi della serie Rosy Abate. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caccamo smentisce il presunto flirt con Chiara Ferragni: la risposta che riaccende il caso; Cristiano Caccamo smentisce il flirt con Chiara Ferragni, Parpiglia sbotta: Fake man; Chiara Ferragni ha tradito il compagno con Cristiano Caccamo? Scoppia lo scandalo: Bugiardo, l'ha incontrata a casa sua; Cristiano Caccamo nega il flirt con Chiara Ferragni e replica alle accuse. Caccamo smentisce il flirt con Chiara Ferragni: Abbiamo amici in comune, l’ho vista due volteCristiano Caccamo smentisce a distanza di un anno il presunto flirt con Chiara Ferragni. Le dichiarazioni dell’attore in un’intervista: Io non la conosco così bene. Sono uscite notizie folli su ... fanpage.it Cristiano Caccamo nega il flirt con Chiara Ferragni e replica alle accuseCristiano Caccamo smentisce il flirt con Chiara Ferragni, esplode il caso mediatico Nel maggio 2026 l’attore Cristiano Caccamo, ospite a Radio Deejay ... assodigitale.it "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita", è questo l'augurio che Chiara Ferragni fa a se stessa nel giorno in cui compie 39 anni e che ha condiviso con i suoi follower su Instagram. "È veramente la sensazion - facebook.com facebook "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita", è questo l'augurio che Chiara Ferragni fa a se stessa nel giorno in cui compie 39 anni e che ha condiviso con i suoi follower su Instagram. "È veramente la sensazion x.com