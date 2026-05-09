Cdestra | per Occhiuto niente convention con Zaia ' con Luca molte idee in comune ma nulla di programmato'

In Italia, il dibattito interno a Forza Italia si anima con la discussione su un possibile incontro tra il presidente della regione e il leader veneto. Occhiuto ha dichiarato che non ci sono piani per una convention con Zaia, anche se ha riconosciuto che tra i due ci sono molte idee condivise. La proposta di un evento al tempio di Adriano a Roma resta quindi senza conferme ufficiali.

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Resta acceso il dibattito in Forza Italia sul futuro del partito. A far discutere, stavolta, la voce su un convegno nei prossimi giorni al tempio di Adriano a Roma con protagonisti Roberto Occhiuto e Luca Zaia. Un faccia a faccia, promosso dal governatore calabrese (che secondo alcuni potrebbe contendere la leadership di Antonio Tajani al Congresso nazionale azzurro del 2027), per dare un nuovo contributo al centrodestra che verrà. In un primo momento, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, era stato fissato un evento del genere, una sorta di 'one to one' tra Occhiuto e Zaia, ma poi questa ipotesi sarebbe tramontata già qualche tempo fa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C.destra: per Occhiuto niente convention con Zaia, 'con Luca molte idee in comune ma nulla di programmato'

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