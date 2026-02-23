John Laurinaitis torna alle convention Bischoff commenta | Non giudico ma scelgo con chi associarmi

John Laurinaitis, noto ai fan del wrestling come Johnny Ace, ha ricominciato a partecipare a eventi pubblici dopo anni di assenza, motivato dalla richiesta di autografi e incontri con i tifosi. Bischoff commenta che, pur non giudicando, preferisce collaborare con persone di fiducia. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, alcuni curiosi e altri meno entusiasti. La sua decisione di tornare in pubblico ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

John Laurinaitis, conosciuto dai fan del wrestling come Johnny Ace è tornato a farsi vedere in pubblico partecipando a sessioni di autografi, ma non tutti hanno accolto positivamente la notizia. L'ex dirigente WWE, precedentemente citato e poi escluso da una causa civile legata a Vince McMahon, ha ripreso in modo discreto le apparizioni alle convention. Il suo ritorno ha acceso il dibattito durante il podcast 83 Weeks, dove a Eric Bischoff è stato chiesto di esprimere la propria opinione sulla decisione di Laurinaitis di rientrare nel panorama pubblico del wrestling. Bischoff non ha evitato l'argomento.

Eric Bischoff: “Mi piacerebbe vedere Vince introdurre John per la HOF 2026”Eric Bischoff ha espresso il desiderio di vedere Vince McMahon presentare John Cena alla Hall of Fame nel 2026.

