Tra i portieri più affidabili del torneo, il francese ha dimostrato di essere uno dei migliori, mantenendo la porta inviolata in diverse occasioni nel Fantacampionato. Le sue prestazioni si sono tradotte in numeri significativi che lo collocano tra i più presenti nelle formazioni dei fantallenatori. La sua costanza ha contribuito a consolidare il suo ruolo come certezza per molte squadre e appassionati di fantasy football.

Quando si parla di Como, si tende a sottolineare soprattutto la qualità palla al piede e la produzione offensiva della squadra di Fabregas. I biancoblù, tuttavia, a tre giornate dal termine hanno anche la miglior difesa del campionato con sole 28 reti subite. Merito dei difensori e dell'organizzazione data dal tecnico e anche di Jean Butez, portiere della squadra lombarda. Bravo e preciso coi piedi, come vuole il suo allenatore, il francese si è dimostrato anche molto abile tra i pali, rendendosi protagonista di grandi e decisivi interventi. I numeri parlano per lui: con 17 clean sheet, è il portiere ad aver mantenuto la porta inviolata in più occasioni al Fantacampionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Butez una certezza per Fabregas e per i fantallenatori: ecco i suoi numeri

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