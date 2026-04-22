San Siro Inter le partite in casa sono una certezza | numeri da record sugli spalti in questa stagione!

Le partite casalinghe dell'Inter a San Siro hanno attirato un pubblico numeroso questa stagione, con record di presenze sugli spalti. La presenza dei tifosi nerazzurri si è confermata come un elemento costante durante i match giocati in casa. I numeri registrati finora sottolineano un’affluenza significativa, rendendo le partite interne un momento di grande partecipazione per la squadra. La stagione si sta distinguendo anche per questa forte presenza sugli spalti.

di Paolo Moramarco San Siro Inter, le partite in casa sono una certezza per i nerazzurri in quanto a supporto dal proprio pubblico: numeri da record in questa stagione!. L’ Inter non brilla soltanto in campo, ma anche sugli spalti. Come riportato da Calcio e Finanza, la stagione 202526 si avvia a diventare una delle più partecipate della storia recente nerazzurra, con una media spettatori che supera i 71mila presenti a partita nelle gare casalinghe. Un dato che colloca l’annata in corso al secondo posto dal 199091, anno dell’inaugurazione del terzo anello di San Siro, considerando tutte le competizioni disputate in casa. Un risultato che conferma il legame sempre più forte tra squadra e tifosi.🔗 Leggi su Internews24.com

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