Burnley-Aston Villa domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i Villans

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00 si giocherà la sfida tra Burnley e Aston Villa. L’Aston Villa arriva da una vittoria importante in Europa League, dove ha superato il Nottingham Forest dopo aver rimontato nel risultato complessivo, qualificandosi così per la finale contro il Friburgo, che si disputerà a Istanbul. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti in vista dell’incontro.

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