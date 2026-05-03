Aston Villa-Tottenham domenica 03 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Villans possono affossare gli Spurs

Domenica 3 maggio alle 20:00 si sfidano Aston Villa e Tottenham in un incontro che potrebbe avere conseguenze importanti per entrambe le squadre. L’Aston Villa, reduce dalla sconfitta nel derby di Europa League contro il Nottingham Forest, ha ora un cammino difficile verso la finale, con le quote che favoriscono gli avversari. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono già disponibili, mentre le quote indicano una possibile battuta d’arresto per i Villans.

L’Aston Villa ha perso il derby di Europa League contro il Nottingham Forest a causa di un rigore concesso per un fallo di Lucas Digne ed ora la strada verso la finale si è fatta in salita, con i bookmaker che offrono la qualificazione a 2.20. Inoltre gli uomini Unai Emery avevano perso anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Tottenham (domenica 03 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Villans possono affossare gli Spurs Notizie correlate Aston Villa-Tottenham (domenica 03 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL’Aston Villa ha perso il derby di Europa League contro il Nottingham Forest a causa di un rigore concesso per un fallo di Lucas Digne ed ora la... Aston Villa-Lille (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Villans con un gol da difendere sui DoguesIn campionato l’Aston Villa è in caduta libera e rischia di vedersi scivolare dalle mani la Champions League, mentre in Europa League la vittoria di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-Tottenham Hotspur: analisi e probabili formazioni 03/05/2026 Premier League; De Zerbi: Basta piangersi addosso. Dobbiamo vincere; Pronostico Aston Villa-Tottenham: analisi, quote e consigli; Quote scommesse Aston Villa - Tottenham Hotspur. Pronostico Aston Villa-Tottenham: non è tempo di favoriAston Villa-Tottenham è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Aston Villa-Tottenham, statistiche e precedenti tra i due club di Premier LeagueNel corso di questa domenica di calcio andrà in scena la sfida della Premier League che metterà di fronte l'Aston Villa ed il Tottenham ... derbyderbyderby.it Rashin nasarar West Ham United ya ba Tottenham Hotspur wata damar tsira a fafatawar faawa religeshan Idan Spurs suka doke Aston Villa gobe, za su fita daga yankin religeshan Ana hasashen Villa za su hutar da manyan ‘yan wasansu saboda was facebook #Premier -4 gg Duello continua #Arsenal (oggi vs Fulham) #City (Monday Night vs Everton) Il #Tottenham in trasferta vs Aston Villa (atteso dalla semi di ritorno vs Forest in EL) #Forest a a Londra vs Chelsea e #Westham a Brentford In 7 si contendono 2 posti i x.com